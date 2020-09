VVD vraagt spoeddebat stadsdichter Haarlem

Het college van Haarlem moet de omstreden benoeming van een stadsdichter terugdraaien en excuses maken voor deze misstap, vindt de VVD. De fractie vraagt om een spoeddebat.

Haarlem heeft woensdag rapper Darryl Danchelo Osenga –pseudoniem Insayno– aangesteld als stadsdichter van Haarlem. Nadat de benoeming bekend is gemaakt, is er „lokaal, nationaal en internationaal een storm van protest” opgestoken, stelt VVD-fractievoorzitter Wouter Rutten vast in een brief aan het college.

In de brief vraagt Rutten om een extra raadsvergadering over de aanstelling. De VVD-fractie vindt het „noodzakelijk” om de benoeming én de reactie van het college op korte termijn met de Haarlemse volksvertegenwoordiging te bespreken. De VVD heeft ook schriftelijk vragen gesteld aan het college over de omstreden benoeming.

De rapper bagatelliseerde de Holocaust. In een rap ”Zwarte bladzijde” (2012) zegt Osenga dat de behandeling van Joden in concentratiekampen „slechts een lachertje” is vergeleken met de slavenhandel. Het CIDI spreekt over „een stuitende bagatellisering” van de Holocaust.

„Iemand die zo over de slachtoffers van de Holocaust spreekt, kan Haarlem niet vertegenwoordigen”, reageert VVD-raadslid Joris Blokpoel in de schriftelijke vragen.

Kende het college de teksten van de rap Zwarte bladzijde, wil Blokspoel weten. De VVD’er vraagt waarom het college er desondanks voor heeft gekozen Osenga te benoemen tot stadsdichter.

De VVD-fractie vraagt verder of het college zich heeft gerealiseerd dat de teksten in de rap onnodigend grievend zijn voor de slachtoffers van de Holocaust. „Bent u bereid excuses aan de nabestaanden van de slachtoffers aan te bieden?”

Tweede kans

Burgemeester Wienen en wethouder Meijs hebben een gesprek gehad met de rapper. Daarin is „het vertrouwen” gegroeid dat Darryl Danchelo Osenga „een tweede kans verdient”, zegt het college in een korte, schriftelijke verklaring.

Volgens de verklaring heeft Osenga publiekelijk excuses aangeboden en afstand genomen van „de eerdere teksten.” Waarover en waarom de rapper precies excuus heeft aangeboden, blijft onduidelijk. Osenga is niet bereikbaar voor commentaar.

