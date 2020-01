„VVD voor vuurwerkverbod in Rotterdam”

Genoeg is genoeg, vindt de VVD in Rotterdam. De partij wil dat vuurwerk afsteken in Rotterdam volledig verboden gaat worden. Daarmee is er voor het eerst een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad voor een vuurwerkverbod.

Dat meldt de regionale omroep Rijnmond. „Hulpverleners worden bekogeld met vuurwerk en alleen al bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen achttien mensen met oogletsel binnen. En in meerdere delen van de stad werden containers en auto’s in de brand gestoken. Hier moeten we paal en perk aan stellen”, zei fractievoorzitter Vincent Karremans dinsdag op Radio Rijnmond.

Volgens Karremans is een totaal vuurwerkverbod onvermijdelijk totdat er door het kabinet een landelijk verbod wordt ingevoerd voor knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarna kan wat de Rotterdamse VVD betreft toegestaan vuurwerk ook weer in Rotterdam worden afgestoken.