VVD: spullen uit China zijn te goedkoop

Pakketjes uit China worden veel te goedkoop naar Nederland verstuurd, vindt regeringspartij VVD. Nederlandse ondernemers zijn daardoor de dupe van de opmars van Chinese internetwinkels. De VVD wil dat het kabinet ingrijpt, schrijft het AD.

"We moeten onze bedrijven beschermen tegen oneerlijke concurrentie’’, zegt VVD-Kamerlid Arne Weverling. "Het lijkt er sterk op dat we daar nu in falen, omdat er massaal pakketjes uit China verstuurd worden onder de kostprijs. Onze ondernemers kunnen daar nooit tegenop concurreren.’’

Het steekt de VVD dat China zichzelf kwalificeert als ontwikkelingsland, waardoor de Chinezen al jarenlang spotgoedkoop spullen naar Europa kunnen verschepen. Die posttarieven worden de komende jaren wel verhoogd, maar dat is volgens de VVD niet genoeg.