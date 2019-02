VVD Rijswijk stapt uit coalitie om klimaat

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Rijswijk is uit onvrede met het voorgestelde lokale klimaatbeleid uit de coalitie gestapt. Volgens de liberalen wilden de andere coalitiepartijen te voortvarend aan de slag met plaatselijke energiemaatregelen. De VVD wil juist wachten „totdat de landelijke discussie over het Klimaatakkoord is beslecht”, schrijft de partij maandag in een verklaring.

De VVD noemt de beslissing veelzeggend, want de partij draagt sinds 1948 bestuurlijke verantwoordelijkheid in Rijswijk. De VVD stelt dat het verzoek om „rust en bezinning rondom de besluitvorming” over de Rijswijkse energieplannen niet is gehonoreerd.

Door dat besluit is het college zijn meerderheid in de gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente kwijt. GroenLinks, D66 en Wij. Rijswijk zoeken naar een nieuwe coalitiepartner. Wethouder Jorke van der Pol (VVD) zal zijn ontslag aanbieden.

GroenLinks erkent in een reactie dat het college op basis van de lokale energievisie voortvarend aan de slag wil, „zodat Rijswijk plannen kan maken waarmee aangesloten wordt bij het landelijke klimaatakkoord”.