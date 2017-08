VVD-Kamerlid Duisenberg vertrekt

VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg wordt voorzitter van koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten VSNU. Hij verlaat de Kamer per 1 september, meldt zijn partij.

Duisenberg voerde voor de VVD het woord over hoger onderwijs en wetenschap. De politicus zat sinds 2012 in de Kamer en werd in maart herkozen. Duisenberg was de nummer 15 op de lijst van de VVD.

Hij wordt opgevolgd door Roald van der Linde, die als nummer 35 op de lijst stond. Van der Linde zat eerder in de Tweede Kamer, van 2012 tot afgelopen verkiezingen.

De VSNU is een samenwerkingsverband van de veertien Nederlandse universiteiten en behartigt hun belangen bij kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. Ook is de VSNU de werkgeversorganisatie voor de universitaire sector.

Duisenberg, de zoon van oud-minister en oud-bankpresident Wim Duisenberg (PvdA), was in de Kamer een drijvende kracht achter het sociaal leenstelsel en deed bijvoorbeeld voorstellen voor meer academische docenten in het voortgezet onderwijs.

De nieuwe kans die hem nu wordt geboden, deed zich volgens Duisenberg onverwacht voor en is een te mooie uitdaging om te laten lopen. Voordat hij de Tweede Kamer in ging, werkte hij dik twintig jaar in het bedrijfsleven, onder andere bij Shell.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zegt het jammer te vinden dat Duisenberg zo kort nadat hij is herkozen de Kamer verlaat. Hij wenst hem succes met zijn nieuwe functie.