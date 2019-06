VVD-Kamerlid burgemeester Wassenaar

VVD-Tweede Kamerlid Leendert de Lange (46) wordt burgemeester van Wassenaar. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet. De Lange volgt midden juli D66’er Jan Hoekema op, die zich ruim twee jaar geleden gedwongen zag af te treden na een reeks conflicten met de raad.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt het een ’‘mooie uitdaging voor Leendert en een goede keuze van Wassenaar’’.

De Lange was eerder onder meer wethouder in de gemeente bij Den Haag, waar hij ook is geboren. Hij zit sinds 2015, met een korte onderbreking, in het parlement.