VVD kaart Jodenhaat stadsdichter Haarlem aan

De benoeming van een nieuwe stadsdichter in Haarlem leidt tot verbijstering. ”Insayno” bagatelliseerde de Holocaust en verheerlijkte geweld. De rapper heeft afstand gedaan van zijn teksten, zegt de gemeente. Hoe en waarom precies is onduidelijk. De VVD gaat vragen stellen.

Haarlem kent sinds woensdag een nieuwe stadsdichter. Darryl Danchelo Osenga, pseudoniem Insayno, is omstreden. De rapper noemde in 2012 de Holocaust „een lachertje” vergeleken met de slavenhandel en hoopte dat PVV-leider Geert Wilders het volgende slachtoffer van Volkert van der G. zou worden.

Tijdens een stroomstoring van januari 2017 twitterde Osenga: „Ik wil niemand op gekke ideeën brengen, maar deze #stroomstoring is hét perfecte moment om winkels leeg te halen.” In een andere tweet zegt hij studenten die met „een AK-47 hun school neermaaien” steeds beter te begrijpen.

Osenga werd in 2016 veroordeeld voor opruiing in de Schilderswijk in Den Haag bij de rellen na de dood van Mitch Henriquez. De rapper telde af bij de bestorming van een politiebureau en gooide stenen naar de ME en politieauto’s, aldus de rechter.

Heftig

De benoeming leidt tot heftige, verbijsterde reacties. Binnen en buiten Haarlem. „Haarlem heeft geen behoefte aan een ‘stadsdichter’ die de massamoord belachelijk maakt”, zegt historicus Roodbroek uit Haarlem op Twitter, verwijzend naar de 700 Joden die in Haarlem in de oorlog zijn vermoord.

„Onacceptabel dat Haarlem iemand met zulke ideeën aanstelt”, reageert Tim van Ravensberg op Facebook. De Haarlemmer dringt aan op herziening van het besluit. „Het is een vlek op de nagedachtenis van mensen als Corrie ten Boom, Hannie Schaft en de genocide op de Haarlemse Joodse gemeenschap.”

Ook Brenda Aartsen wijst er er op Facebook op dat Haarlem de stad van Corrie ten Boom en Hannie Schaft is. Ze verbaast zich erop dat iemand met dit soort „walgelijke” uitspraken is aangenomen. „Ik zou me diep schamen.”

Kritiek

Ook in de gemeenteraad klinkt kritiek. De VVD gaat vragen stellen en overweegt een motie in te dienen voor de volgende raadsvergadering. „Onacceptabel om zo over de vele slachtoffers van de Holocaust te spreken”, zegt fractievoorzitter Wouter Rutten. Zo’n persoon kan Haarlem niet vertegenwoordigen. „Dat de rapper zijn woorden heeft teruggenomen, verandert niet de schade die al is aangericht.”

De nieuwe stadsdichter moet „onomwonden” afstand nemen van fouten uit het verleden, zegt de ChristenUnie in Haarlem. „Ik zou graag horen dat de nieuwe stadsdichter de uitspraken over de Holocaust onomwonden terugneemt”, stelt CU-fractievoorzitter Frank Visser. De CU is „absoluut niet blij” met de nieuwe stadsdichter. „De systematische uitroeiing van Joden mag op geen enkele manier worden gebagatelliseerd.” De uitspraken van Osenga kunnen „gewoon niet.” De CU vindt dat iemand een tweede kans moet kunnen krijgen, maar dan na een spijtbetuiging. Het CDA noemt de benoeming „onbegrijpelijk”, de teksten „stuitend.” Een rapnummer schrijf je niet zomaar, daar moet je over nadenken, zegt het CDA, dat desondanks bereid is de rapper een tweede kans te geven.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageert „geschokt” op de uitspraken van de nieuwe stadsdichter. Het CIDI is geschrokken van de „stuitende bagatellisering” van de Holocaust in de songteksten van de omstreden artiest.

In zijn rap ”Zwarte bladzijde” uit 2012 vergelijkt Osenga de „8 miljoen” vermoorde Joden in de Holocaust met de „18 miljoen” slachtoffers van de slavenhandel.

De behandeling in concentratiekampen is volgens de rapper „een lachertje” in vergelijking met de slavernij. „Mensen vergassen, snap ik dat is ook zielig, maar je moet je voor de grap eens verdiepen in marteltechnieken”, staat in de rap.

Verder is de Holocaust „slechts een cover up voor domme schapen”, vindt Osenga, die zichzelf vrijheidsstrijder noemt. Tijdens de Holocaust zijn zes miljoen Joden in Duitse concentratiekampen omgekomen, evenals veel Roma en Sinti.

De Holocaust als ”cover up voor domme schapen” is volgens het CIDI niets anders dan het antisemitische stereotype dat Joden de samenleving in bedwang zouden houden met dit collectieve leed. „Het is een grove belediging aan het adres van de miljoenen slachtoffers van de genocide.”

Voor Haarlem is iedere bagatellisering van de Holocaust „onaanvaardbaar”, zegt de gemeente in een korte, schriftelijke verklaring. In een gesprek met de stadsdichter hebben burgemeester Jos Wienen (CDA) en wethouder Marie-Thérèse Meijs (GroenLinks) uitgebreid gesproken over zijn activistische verleden.

„In dat gesprek is het vertrouwen gegroeid dat Darryl Danchelo Osenga een tweede kans verdient”, aldus de verklaring. „Insayno heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden en afstand genomen van de eerdere teksten.”

Van welke teksten de rapper precies afstand heeft genomen en waarom, blijft onduidelijk. Ook blijkt niet of hij heeft beloofd zich niet meer op deze manier uit te laten. De verklaring van Haarlem, die donderdagmiddag zou worden gepubliceerd, liet vele uren op zich wachten. Of de gemeente in staat is met de verklaring de kou uit de lucht te halen over de benoeming van de omstreden rapper, is de vraag. Osenga is niet bereikbaar voor commentaar.

CU-fractievoorzitter Visser stelt voor om het eerste gedicht van de stadsdichter een eerbetoon te laten zijn aan de „vele slachtoffers” die zijn gevallen in Haarlem tijdens de Holocaust.

Darryl Danchelo Osenga (1987) is geboren in Amsterdam, groeide op in Schalkwijk en woont nu in Haarlem-Noord. Hij treedt op als zogeheten spokenword-artiest, rapper en dichter.

De benoeming van de stadsdichter is een samenwerking van de gemeente en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De stadsdichter moet twee jaar lang gebeurtenissen uit Haarlem poëtisch onder de aandacht brengen. De stadsdichter, aangesteld door de gemeente, is artistiek onafhankelijk.

Roodgloeiend

Bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland staat de telefoon roodgloeiend. „Ik heb de hele dag de handen vol”, zegt woordvoerder Minka Mertens, die verder geen enkele toelichting wil geven. Volgens het persbericht van de gemeente over de benoeming wil Osenga zijn stadsdichterschap inzetten om „mensen te verbinden.”