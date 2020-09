VVD: grotere stichting moet transparanter zijn over giften

Om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan, moeten Nederlandse stichtingen die belastingvoordelen krijgen transparanter zijn over ontvangen giften. De VVD wil dat het voor grote ‘algemeen nut beogende instellingen’ (anbi) via een formulier verplicht wordt meer duidelijkheid te geven over hun financiën.

De Tweede Kamer buigt zich dinsdag over een ‘verzamelwet’, waarin ook de belastingregels voor anbi’s worden besproken. Deze organisaties krijgen bijvoorbeeld belastingvoordelen bij giften. Om tegen te gaan dat onvrije landen via organisaties mensen in Nederland beïnvloeden en hierbij ook nog eens genieten van fiscale voordeeltjes, wil de VVD een openbaar ‘standaardformulier’ verplicht stellen. In zo’n formulier moet de organisatie openheid van zaken geven over giften uit landen buiten de Europese Unie.

Samen met het CDA vroeg de VVD al eerder om zo’n formulier te verplichten, maar het kabinet zag daar weinig in, vooral omdat het organisaties behoorlijk wat administratief gedoe oplevert. „Daar wil ik wel over meedenken”, zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders. Ze wil daarom ook kleinere anbi’s ontzien. Ze stelt wel voor om zo’n formulier verplicht te stellen voor grotere organisaties. „Bijvoorbeeld een anbi met een bepaalde begroting.” Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) bepaalt zelf vanaf wanneer een anbi groot genoeg is om verplicht te worden het formulier in te vullen.

Over de invloed van onvrije landen op onder meer moskeeën leven al langer zorgen in de politiek. De VVD hoopt beter inzicht te krijgen in de geldstromen waarmee regimes invloed kopen. Eerder dit jaar werd een parlementaire ondervraging gehouden over ongewenste invloed.