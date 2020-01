VVD: geen vergunning meer voor zorgfraudeur

Zorgaanbieders die hebben gesjoemeld, nemen het grote risico dat hun vergunning wordt geweigerd of afgenomen. Zulke ‘zorgcowboys’ mogen niet opnieuw de kans krijgen bijvoorbeeld valse of te hoge declaraties in te dienen, vindt de VVD.

Het kabinet wil het toezicht op zorgaanbieders strenger maken. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden en een vragenlijst invullen. En zorgbestuurders kan worden gevraagd naar een Verklaring Omtrent Gedrag. Wie iets op zijn kerfstok heeft dat relevant is voor het werk als zorgbestuurder, kan zo’n VOG niet krijgen.

De VVD vindt de nieuwe regels nog „te vrijblijvend”. Als aantoonbaar is dat een zorgaanbieder onrechtmatig heeft gedeclareerd, moet de vergunning ingetrokken kunnen worden. „De rotte appels moeten uit het systeem”, zegt Tweede Kamerlid Hayke Veldman van de grootste regeringspartij.