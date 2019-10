VVD: geen koe of varken minder

Regeringspartij VVD vindt het niet nodig om de veestapel in Nederland te verkleinen. Het verplaatsen van boerderijen en het subsidiëren van speciale stalsystemen kan volgens de VVD voldoende zijn om de stikstofuitstoot in de landbouw omlaag te krijgen. Inkrimping van de veestapel is daarom niet nodig, zegt VVD-Kamerlid Mark Harbers in een interview met het AD.

Volgens de VVD worden boeren ten onrechte als ‘schuldige’ aangewezen in de stikstofcrisis. „Boeren hebben zich altijd aan de regels gehouden, zij hebben geïnvesteerd en beschikken keurig over alle vergunningen.” Die vergunningen mogen van Harbers niet worden afgepakt. „Boeren mogen zoveel vee houden als ze zelf willen.”

„Het gaat niet om het aantal stuks vee”, zegt Harbers. „Het gaat erom dat de stikstofuitstoot in de landbouw omlaag gaat. Als een boerenbedrijf in stikstofinstallaties investeert en daardoor amper uitstoot heeft, hoeft er geen koe of varken minder te worden gehouden.”