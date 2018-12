VVD’er Verkerk waarnemer in Beekdaelen

De Limburgse gouverneur Theo Bovens heeft VVD’er Bas Verkerk benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe Zuid-Limburgse herindelingsgemeente Beekdaelen. Dat maakte Bovens maandagavond bekend.

De benoeming gaat op 1 januari 2019 in. De 60-jarige Verkerk was van 2004 tot 2016 burgemeester van Delft. Daarna was hij waarnemer in De Bilt (Utrecht) en Ommen (Overijssel). Verkerk blijft aan tot de benoeming van een burgemeester, medio 2019. De procedure hiervoor wordt begin 2019 opgestart.

Bovens zocht een waarnemer van buiten de heringedeelde gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. Zodoende hoefde hij niet te kiezen voor een van de zittende burgemeesters. De nieuwe fusiegemeente start op 1 januari 2019.