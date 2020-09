VVD’er Dijkhoff pleit voor sterke overheid

Een sterke overheid, eerlijke handel en minder afhankelijkheid van andere landen. Daar streeft de VVD naar „om dingen beter te maken”, zei fractievoorzitter Klaas Dijkhoff tijdens het debat woensdag over de kabinetsplannen voor volgend jaar.

Een sterke overheid is volgens hem niet hetzelfde als een grote overheid. Een sterke overheid zorgt voor „eerlijkheid en kijkt naar jou en jouw problemen in plaats van naar regels en het systeem”. Zo’n overheid heeft oog voor de burger. Daar is het de laatste jaren nogal eens misgegaan zoals te zien was in de toeslagenaffaire.

De liberaal pleit ook voor eerlijke handel. Hij wil „valsspelers” aanpakken en opkomen voor de eigen ondernemers. Dijkhoff maakte bovendien duidelijk dat internationale bedrijven die hier geld verdienen, hier ook belasting moeten betalen. En bedrijven die te groot worden waardoor voor anderen geen plek meer is, moeten ruimte maken voor anderen.

Er is in Europa veel kritiek op techgiganten zoals Apple, Amazon, Facebook en Google die hier veel geld verdienen, maar in veel landen weinig of geen belasting belasting betalen. Ook lijken deze bedrijven zoveel macht te krijgen dat ze anderen uit de markt duwen.

Als laatste punt noemde de VVD’er minder afhankelijkheid van de rest van de wereld. De coronacrisis heeft die afhankelijkheid meer dan duidelijk gemaakt. Dijkhoff wil minder afhankelijk van de VS worden als het om bescherming gaat. Legers in Europa moeten sterker worden. Op energiegebied wil hij niet meer zo leunen op het Midden-Oosten en Rusland. Hij richt zich daarbij op duurzame maar ook op kernenergie.

De liberale regeringspartij schuift daarmee op naar het midden. De VVD gaat mee in een trend die al langer te zien is. Meer partijen verkondigen het falen van het liberalisme. CDA-leider Hugo de Jonge deed het zondag nog in de Abel Herzberglezing en Gert-Jan Segers schreef het in een vorige week gepubliceerd manifest.