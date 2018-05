VVD en GL mikken in R’dam op Leefbaar en D66

Leefbaar Rotterdam (LR) en D66 zijn in beeld als coalitiepartners voor GroenLinks en VVD in Rotterdam. Dat blijkt uit de gesprekken die informateurs Pieter Duisenberg (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) met deze twee partijen voeren. Het duo schrijft op verzoek van VVD en GroenLinks momenteel aan een conceptversie van het collegeprogramma. Andere partijen zijn uitgenodigd zich daarbij aan te sluiten.

Een coalitie met VVD, GroenLinks, Leefbaar en D66 heeft met 26 zetels een royale meerderheid. Samenwerking tussen D66 en Leefbaar lag eerder moeilijk vanwege de alliantie met Forum voor Democratie. Die blokkade is nu van tafel. Het gaat vooral over de inhoud, zegt Rosenmöller. „Kunnen partijen genoeg water bij de wijn doen om aan te sluiten bij het coalitieprogramma?”

De twee informateurs praten ook met de PvdA, maar de kans dat deze partij aansluit is klein omdat een college met Leefbaar lastig ligt bij de achterban. Pas als Leefbaar afhaakt, maakt PvdA weer kans.

In dat geval ligt een college in het verschiet met VVD, D66, GroenLinks, PvdA, (allen 5) aangevuld met CDA (2), ChristenUnie/SGP (1) en wellicht nog 50+ (1). Zo’n coalitie heeft een krappe meerderheid, terwijl het de opdracht van de informateurs is een solide stadsbestuur te smeden.

De informateurs praten ook met relevante maatschappelijke partijen in Rotterdam zoals het Havenbedrijf, het beroepsonderwijs en partijen die zich bezighouden met de energietransitie. Hun input wordt ook verwerkt in de conceptversie van het collegeprogramma die in de week van 14 mei wordt gepresenteerd. Daarna kunnen andere politieke partijen aanhaken.

Doel van het duo is voor de zomer een beoogde coalitie te presenteren en bijbehorend programma. Het is daarna aan de partijen om de puntjes op de i te zetten.