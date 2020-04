VVD en CDA: kan kapper niet al eerder open?

Het kabinet moet kappers en andere beroepen die geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren niet langer gesloten houden dan nodig, vinden VVD en CDA. Als ze al voor 20 mei weer veilig aan het werk kunnen, moet het kabinet niet op dat afgesproken moment wachten.

Het kabinet besloot dinsdag dat kappers, fysiotherapeuten en andere zogeheten contactberoepen nog tot 20 mei dicht moeten blijven. Maar mogelijk is binnen een week of twee al duidelijk of deze beroepsgroepen met mondkapjes en andere beschermingsmiddelen weer veilig kunnen opengaan, zeggen de deskundigen waarop het kabinet vaart.

Als het advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team positief is, laat de versoepeling voor de contactberoepen dan ook sneller ingaan, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in het Kamerdebat over de coronacrisis. „Dan wordt toch niet tot 20 mei gewacht voordat daar iets mee wordt gedaan?”, zo viel Pieter Heerma van coalitiepartner CDA hem bij.