VVD en CDA: geef slachtoffers spreekrecht bij verlof tbs’er

Slachtoffers zouden spreekrecht moeten krijgen als een tbs’er in aanmerking komt voor verlof. Daarvoor pleiten VVD en CDA. Bij ernstige misdrijven kunnen slachtoffers nu al tijdens de rechtszaak een verklaring afleggen. Ook nabestaanden hebben dit recht.

Wat VVD en CDA betreft moeten slachtoffers ook hun zegje kunnen doen, als een rechter zich buigt over de vraag of iemand die tot tbs is veroordeeld, met verlof mag gaan. Ze stellen dit maandagavond voor in een debat met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Als een gebieds- of contactverbod van een tbs’er mogelijk wordt opgeheven, moet een slachtoffer daarvan op de hoogte worden gesteld. Dat is nu al de regel, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd, stellen de twee partijen. In het debat met de minister willen ze hier opnieuw aandacht voor vragen.