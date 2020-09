VVD: drie tot tien kerncentrales in Nederland

Als het aan de VVD ligt, worden er nieuwe kerncentrales in Nederland gebouwd. „Als we in Nederland de komende jaren niet aan kernenergie gaan, kun je net zo goed je handtekening onder de klimaatdoelen voor Parijs van 2050 weghalen”, zegt VVD-Kamerlid Mark Harbers in het AD.

„Met alleen zon- en windenergie gaan we het niet redden om in 2050 de klimaatdoelen te halen”, zegt Harbers. „Ik wil ook geen rommellandschap, volgeplempt met windmolens en zonneweides. En ik wil niet afhankelijk worden van gas uit Rusland. Je moet nu al stappen zetten om na 2030 een kerncentrale te kunnen openen.”

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd een motie van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff aangenomen om te onderzoeken wat marktpartijen nodig hebben voor de bouw van nieuwe centrales. Volgens Harbers zijn er 3 tot 10 nieuwe centrales nodig in Nederland. „Het zou mooi zijn als de eerste schop rond 2025 in de grond gaat, zodat de eerste centrale in de jaren 30 geopend kan worden.”

Het Kamerlid vindt ook dat de overheid bij moet bijspringen bij de kosten. „Ik zeg niet dat we dat hele bedrag als overheid moeten ophoesten. Maar net als dat we jarenlang de bouw van windmolens hebben gesubsidieerd, kunnen we dat ook bij kerncentrales doen.”