De VVD neemt in Ede alsnog deel aan de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. De liberalen nemen de plaats in van D66. Deze partij trok zich donderdag terug wegens een scheuring in de raadsfractie.

ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen en GroenLinks, die aanvankelijk liever met D66 in zee wilden, hebben met 21 van de 39 zetels een meerderheid in de Edese gemeenteraad. Voor een breed draagvlak voor het nieuwe college vinden ze het nu beter dat de VVD (vier zetels) toch nog aanhaakt.