VVD doet aangifte van stelen fractiegeld

De VVD-fractie in Flevoland heeft op 30 juni aangifte van verduistering gedaan tegen voormalig penningmeester Huib van Vliet.

De zaak werd donderdag naar buiten gebracht om het onderzoek naar Van Vliet niet te hinderen. De partij beschuldigt de geroyeerde penningmeester ervan dat hij zichzelf „grote bedragen heeft toegeëigend die toebehoren aan de provincie Flevoland en de Statenfractie van de VVD.”

Het exacte bedrag is nog niet duidelijk. Volgens de VVD is in elk geval een bedrag van 60.000 euro verdwenen. Het gaat om fractiegelden die de partij niet had uitgegeven en daarom terug had moeten storten op de rekening van de provincie. Dat gebeurde niet.

Volgens de VVD heeft Van Vliet de fraude gepleegd tussen 2012 en 2017. „Hij heeft dit kunnen volhouden, door het ene gat met het andere te vullen”, aldus de partij.

Na de Statenverkiezingen in maart begon een nieuwe penningmeester bij de VVD-fractie in Flevoland. Nadat hij de beschikking kreeg over de bankrekeningen, constateerde hij onregelmatigheden.

Als privépersoon is Van Vliet in 2017 tot een werkstraf veroordeeld voor verduistering van een erfenis. Toen de zaak speelde, stapte hij op als Statenlid. Maar later bood hij toch weer zijn diensten aan als penningmeester, omdat zijn opvolger ziek was. De partij nam het aanbod aan. „Dat was een privékwestie. Wij hadden geen signalen dat er iets mis was”, aldus de VVD-fractievoorzitter.