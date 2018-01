VVD, CDA en PvdA leveren gros burgemeesters

De overgrote meerderheid van de Nederlandse burgemeesters wordt nog altijd geleverd door de drie traditionele bestuurderspartijen. In 2017 was 83 procent van alle burgemeesters lid van CDA, VVD of PvdA, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lokale partijen zijn in veel gemeenteraden succesvol, maar slechts 3 procent van de burgemeesters is lid van zo’n partij. De VVD heeft de afgelopen jaren flink terrein gewonnen: in 2002 was van alle burgemeesters 22 procent VVD-lid, vorig jaar 30 procent. Daarmee hebben de liberalen het CDA, van oudsher de grootste ‘burgemeesterspartij’, voorbijgestreefd. Gemeten naar aantal inwoners staat de PvdA bovenaan: 32 procent van de Nederlanders woont in een gemeente met een PvdA-burgemeester aan het roer. De VVD-burgemeesters zijn goed voor 28 procent.

Van alle burgemeesters is 6 procent van D66-huize en 3 procent van de ChristenUnie. GroenLinks en SGP leveren ieder 2 procent. Deze cijfers zijn nauwelijks gewijzigd.