VVD buitenboord in coalitie Roermond

De coalitie in de Roermondse gemeenteraad gaat verder zonder de VVD. Dat blijkt uit een rapportage van informateur Marianne Smitsmans, nu wethouder voor GroenLinks, de grootste partij binnen de coalitie. De andere coalitiepartijen betwijfelen of de VVD vol overtuiging kiest voor deelname aan het samenwerkingsverband, aldus de informateur maandagmiddag in haar rapportage.

De VVD zat vier jaar samen met GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en Democraten Swalmen in een coalitie. De PvdA keert niet terug in de raad.

De VVD sprak zich de afgelopen maanden tot ongenoegen van andere coalitiegenoten uit voor samenwerking met de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van de om corruptie veroordeelde politicus Jos van Rey. Zolang Van Rey in de raad zit, willen de overige coalitiepartijen niet door één deur met de LVR.

De vier overblijvende coalitiepartijen hebben 17 van de 31 zetels in de raad.