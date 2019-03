VVD blijft de grootste in Noord-Brabant

Nieuwkomer Forum voor Democratie staat na het tellen van 95 procent van de stemmen op de tweede plaats in de verkiezing van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Het moet alleen de VVD voor zich laten, dat net als vier jaar geleden waarschijnlijk de grootste wordt. Forum krijgt ruim 14 procent van de stemmen.

De VVD blijft op tien zetels staan. In haar bakermat leverde de SP vier van de negen zetels in. Het is daarmee de grootste verliezer in Noord-Brabant. D66 verloor twee zetels en kwam uit op 5. GroenLinks bewandelde de omgekeerde weg en steeg van drie naar vijf zetels.