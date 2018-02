VVD: belastinggeld terughalen bij Oxfam (3)

N i e u w bericht, vervangt: CDA wil debat met Kaag over misstanden Oxfam

DEN HAAG (ANP) - Het belastinggeld dat naar de Britse tak van hulporganisatie Oxfam is gegaan voor hulp in Haïti moet bij toekomstige bijdragen worden gekort. Dat vindt de VVD.

De Britse tak van Oxfam ligt onder vuur omdat er in 2011 op Haïti seksfeesten zijn georganiseerd, waarbij ook minderjarige prostituees aanwezig waren. Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) liet dinsdag weten dat er belastinggeld naar de Britse Oxfam is gegaan na een hulpactie voor Haïti, dat in 2010 door een catastrofale aardbeving werd getroffen.

Tweede Kamerlid Benthe Becker (VVD) wil dat het belastinggeld dat naar de Britten is gegaan wordt gekort bij toekomstige bijdragen. ,,Wat de VVD betreft word deze organisatie alsnog gekort op haar financiering, die ze nota bene via belastinggeld ontvangt’’, aldus Becker. ,,Gedragsregels moeten strenger en toezicht absoluut beter. Zaak dat minister Kaag hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over geeft.”

Kaag liet ook weten dat het ministerie al sinds 2012 op de hoogte was van een intern rapport over de misstanden bij Oxfam. ,,Onbegrijpelijk’’, noemt Becker dat. Kamerlid Anne Kuik (CDA) wil van Kaag weten wat er met die informatie is gedaan.

Bij de hulpactie werd in totaal 111 miljoen euro opgehaald, waarvan 41,7 miljoen van de overheid kwam. Hoeveel belastinggeld er precies naar de Britse Oxfam is gegaan moet later blijken. De Kamer spreekt dinsdag over de kwestie en Kaag komt in maart nog met een rapport over de misstanden bij Oxfam.