VVD Barneveld: Gratis vaccinatie volwassene

De VVD in Barneveld stelt voor dat de gemeente samen met de GGD volwassenen een kosteloos vaccinatieprogramma aanbiedt, om zo de vaccinatiegraad in de gemeente Barneveld te verhogen.

„Ouders maken voor kinderen op jonge leeftijd de keuze voor niet vaccineren. Onder de (jong)volwassenen zal een groep zijn die niet achter deze keuze staat. Mochten zij alsnog gevaccineerd willen worden, dan zal dit voor eigen rekening zijn”, aldus de VVD. „De GGD geeft aan dat vaccineren, ongeacht leeftijd, altijd zinvol is. Het vaccinatieprogramma loopt echter tot 18 jaar en de basisverzekering vergoedt deze kosten niet. Dat is een drempel om zich op latere leeftijd alsnog te laten vaccineren.”

Het vaccin tegen mazelen is pas in 1976 opgenomen in het vaccinatieprogramma. VVD-raadslid Sandra Reemst-Start: “Volwassenen die voor 1965 zijn geboren hebben allemaal wel mazelen gehad als kind omdat er in hun jeugd veel uitbraken waren. Bij de groep die is geboren tussen 1965 en 1975 is dat niet bij iedereen het geval. Met de recente uitbraken in binnen- en buitenland bestaat er binnen onze gemeente een grotere kans dat deze volwassenen alsnog door de mazelen worden getroffen.”