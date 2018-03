VVD Amsterdam hangt posters met zoenende homo’s op

De commotie over de omstreden reclamecampagne van kledingmerk Suitsupply met zoenende homo’s roept bij de VVD Amsterdam verbazing op. De plaatselijke VVD gaat daarom zaterdag zelf ook posters met zoenende mannen ophangen.

Suitsupply weet al twee weken de aandacht op zich te vestigen met provocerende posters met twee zoenende mannen. Op een andere poster raakt een man in pak een andere man in een strak kort zwembroekje liefkozend aan.

De campagne is te zien in 22 landen waar het pakkenbedrijf actief is. Alleen in Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten worden de foto’s niet vertoond. Zaterdag zijn de omstreden posters weer verdwenen.

De omstreden reclameposters roepen heftige reacties op. Van de 4000 abri’s met Suitsupplyposters zijn er zeker 30 ingegooid. Van een groter aantal zijn de gezichten beklad en afgeplakt. Suitsupply heeft op Instagram zeker 12.000 volgers verloren, terwijl het bedrijf via de mail vele honderden klachten en verwensingen ontving.

De VVD Amsterdam verbaast zich over de ophef. De plaatselijke partij steekt het kledingbedrijf juist een hart onder de riem met een poster waarop twee zoenende mannen staan. Kandidaatraadslid Bas van der Sande gaat zaterdag honderd biljetten over bestaande VVD-posters plakken.

Suitsupply probeert vaker de aandacht te trekken met provocerende reclames. De Reclame Code Commissie veroordeelde in 2015 een reclamecampagne van het bedrijf waarbij op posters naast een man in pak een vrijwel naakte vrouw stond afgebeeld.

De reclamewaakhond achtte de campagne in strijd met de goede smaak doordat „de grens is overschreden van wat volgens de huidige maatschappelijke opvattingen toelaatbaar is.”