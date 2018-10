VVD A’dam: toeristenbelasting naar 8,5 procent

De toeristenbelasting in Amsterdam moet volgend jaar niet omhoog naar 7 procent, zoals de coalitie wil, maar naar 8,5 procent. „Dan betaalt niet de Amsterdammer de voorzieningen in de stad, maar de gast”, zegt VVD-fractieleider Eric van der Burg. Hij deed zijn voorstel in de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar.

„Laat de toerist betalen voor de voorzieningen. Dan hoeven de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing niet omhoog”, aldus de leider van de grootste oppositiepartij in de hoofdstad. In de begroting is een verhoging voorzien van 17,7 procent van de ozb en een stijging met 2 procent van de afvalstoffenheffing.

De VVD’er zegt te snappen dat de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP geld nodig heeft, maar vindt het niet goed dat dat wordt opgehaald bij de inwoners van de stad. Zijn voorstel om de toerist dan te laten betalen, is volgens Van der Burg „niet met groot gejuich” in zijn eigen fractie ontvangen. De VVD bepleit doorgaans eerder een verlaging van belastingen.

Dit jaar ligt de toeristenbelasting op een overnachting in het centrum van Amsterdam op 6 procent, buiten het centrum op 4 procent. Van der Burg wil het tarief optrekken naar 8,5 procent voor de hele stad. In november wordt over het voorstel gestemd.