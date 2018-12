Vuurwerkverkoop op gang gekomen

De vuurwerkverkoop is vrijdag - de eerste dag waarop verkocht mocht worden - goed op gang gekomen. Na een rustige start, nam de verkoop vanaf drie uur ’s middags een behoorlijke vlucht, zegt voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek. „Vooral jongeren kunnen op zo’n eerste dag niet wachten, die staan te trappelen om in te slaan.” Zaterdag zal het aanmerkelijk drukker zijn, is de verwachting, en de echte topdrukte is traditioneel op oudejaarsdag zelf.

De omzet ligt dit jaar mogelijk hoger dan de 68 miljoen euro die Nederlanders vorig jaar uitgaven aan vuurwerk. In de voorverkoop is dit jaar 2 tot 3 procent meer verkocht, zegt Groeneveld. Vooral het aandeel online groeit. „Dat zien we al enkele jaren. Dit jaar is het aandeel online met 10 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Het invullen en inleveren van bestellijstjes lag juist een kleine 8 procent lager.”

Het aantal fysieke verkooppunten in Nederland is de afgelopen vier jaar naar schatting gedaald van 1500 naar 1300. „Er verdwijnen winkels en er komt niets bij ”, aldus Groeneveld. Strenge veiligheidsvoorschriften maken het voor kleine winkels moeilijker te concurreren met grote verkooppunten als bouwmarkten en tuincentra.