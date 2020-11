Vuurwerkvangst van ruim 1400 kilo in IJmuiden

De politie heeft twee mannen aangehouden voor de vondst van ruim 1400 kilo illegaal vuurwerk in IJmuiden. In een bedrijfspand aan de Middenhavenstraat werden maandag onder meer vlinderbommen en grote ‘flowerbeds’ aangetroffen. Al het vuurwerk is in beslag genomen, meldde de politie dinsdag.

De verdachten zijn een 56-jarige man uit Heemskerk en een 26-jarige uit Beverwijk. In een schuur bij de woning van een van hen werd nog een tweede partij illegaal vuurwerk gevonden.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak.