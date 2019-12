Vuurwerkvangst in woonwijken Vleuten en Maarssen

In woonwijken in Vleuten en Maarssen heeft de politie in totaal 500 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. De eigenaar is aangehouden op verdenking van bezit en verkoop van het vuurwerk.

De politie achterhaalde de man, die het vuurwerk via social media te koop aanbood, door zich voor te doen als mogelijke kopers. Aan de Bloemstede in Maarssen zou de deal worden gesloten, maar de verdachte werd daar ingerekend. In zijn bus bleek 150 kilo vuurwerk te liggen en bij huiszoeking in zijn woning aan de Veldbloemlaan in Vleuten nog eens 350 kilo. Al het vuurwerk wordt vernietigd.