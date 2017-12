Vuurwerkshow Laak in Den Haag afgelast

De vuurwerkshow in de Haagse wijk Laak is zondag aan het eind van de middag afgelast. Dat maakte de gemeente bekend. De reden is de harde wind. De risico’s zijn te groot in verband met de ligging midden in de wijk en de nabijheid van bebouwing, staat in een verklaring.

Over de twee andere vuurwerkshows in Den Haag, op de Hofvijver en in Scheveningen, wordt later een besluit genomen. De show op de Hofvijver is live te zien op NPO1.

De vuurwerkshow in Laak was een initiatief van onder anderen bewoner Tom Nathans. De organisatie rekende op ongeveer 2000 bezoekers. „Teleurstellend. We hebben de wind steeds mee gehad wat dit project betreft, met alle medewerking van de gemeente. Maar de uitvoering heeft niet zo mogen zijn, de wind draaide, zogezegd”, aldus Nathans. Volgend jaar doet de organisatie een nieuwe poging.

Burgemeester Pauline Krikke noemt het „ontzettend vervelend voor alle vrijwilligers in Laak die zich hard gemaakt hebben voor het initiatief van de vuurwerkshow, dat echt vanuit de bewoners zelf kwam. Ik ben vandaag bij ze langs geweest en heb ze persoonlijk bedankt voor hun inzet”.