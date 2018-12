Vuurwerkkopers spenderen 48 euro per persoon

Mensen die vuurwerk kopen, geven daar gemiddeld 48 euro aan uit. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Wel zijn er dit jaar iets minder vuurwerkkopers dan in 2017, meldt het Economisch Bureau van ING na onderzoek onder ruim 47.300 respondenten op de ING Vraag van Vandaag.

Een groep van 34 procent geeft niet meer dan 20 euro uit aan vuurwerk. Een groep van 24 procent schiet of knalt tussen de 20 en 50 euro de lucht in. Nog eens 24 procent koopt voor een bedrag tussen de 50 en 100 euro aan sier- en knalwerk. Iets minder dan een vijfde (18 procent) geeft meer dan 100 euro uit.

De meeste respondenten (83 procent) geven aan dat ze niets uitgeven aan vuurwerk, omdat ze het zonde van het geld vinden of omdat ze nog geen 16 jaar zijn. In 2017 is voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht, ongeveer hetzelfde bedrag als het jaar daarvoor.