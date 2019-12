Vuurwerkkoper bedreigd en beroofd in Blerick

Een 34-jarige man die woensdag in het Limburgse Blerick illegaal vuurwerk wilde kopen, is beroofd van bijna 2000 euro. Op het moment dat de deal zou plaatsvinden, werd de man uit Veldhoven bedreigd met een mes en beroofd.

Volgens de politie stapte de verkoper bij het slachtoffer in de auto. In plaats van vuurwerk te leveren, bedreigde hij de man en beroofde hem van ruim 1900 euro. De nep-verkoper zette het vervolgens op een lopen en is nog niet opgespoord.

De politie waarschuwt dat het kopen van illegaal vuurwerk „erg onverstandig” is, omdat dat niet wordt getest en gekeurd. Lontjes kunnen bijvoorbeeld te snel branden waardoor omstanders niet op tijd kunnen wegkomen of vuurwerk kan te veel kruit bevatten waardoor mensen gewond kunnen raken.