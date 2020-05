Vuurwerkhandelaren teleurgesteld over schamele compensatie

Vuurwerkondernemers, verenigd in de BPN, zijn teleurgesteld over de compensatieregeling die het kabinet vrijdag heeft bekendgemaakt. Die compensatie komt er omdat de handelaren door het aanstaande verbod op bepaalde soorten knallers en vuurpijlen hun voorraden niet meer kunnen slijten. Maar de BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland) vindt het pakket veel te mager en ondoordacht. „Onrealistisch en wereldvreemd”, luidt de conclusie van de ondernemers.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) maakt in totaal drie miljoen euro vrij voor de regeling. BPN-voorzitter Marcel Teunissen: „De staatssecretaris neemt in februari van dit jaar het besluit tot een verbod op bepaalde artikelen vuurwerk, waardoor de totale branche nu met een onverkoopbare voorraad van ten minste 15 miljoen euro achterblijft. En als zij dan komt, als doekje voor het bloeden, met een compensatie ter hoogte van een weekje vakantie op de hei, dan is duidelijk dat zij zich niet heeft verdiept in de gevolgen.”

Ook de voorstellen van Van Veldhoven voor de vernietiging van de voorraden vuurwerk vallen verkeerd. „Onwerkbaar, onuitvoerbaar en onveilig.” De belangenvereniging wil nu eerst de vele knelpunten die zij ziet opgelost zien, zoals over aansprakelijkheid, vervoer, verplichting tot ophalen, (on)mogelijkheid tot verkoop in het buitenland en de onduidelijkheid over langere opslag. De suggesties die de ondernemers zeggen steeds zelf te hebben ingebracht „zijn helaas bijna allemaal door de staatssecretaris genegeerd”.