Vuurwerkdeal in Heemskerk loopt uit de hand

Een afspraak via internet om vuurwerk te verkopen in Heemskerk is zaterdagavond uit de hand gelopen. Een van de twee verkopers is later gewond aangetroffen in Beverwijk.

Twee 16-jarige verkopers hadden afgesproken op het Europaplein met een jeugdige koper. Vanuit het niets kwamen er een paar mannen aan die de twee schopten en sloegen. De twee verkopers wisten te ontkomen en renden snel weg. Een klein uur later kreeg de politie een melding van een steekincident in het nabijgelegen Beverwijk. Daar troffen ze één van de twee jongens gewond aan. Die moest naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt hoe de jongen gewond is geraakt en wie daarvoor verantwoordelijk is. De tweede verkoper heeft zich later bij de politie gemeld.