Vuurwerkbranche niet verrast door vuurwerkverbod

De vuurwerkbranche kijkt er niet van op als knalvuurwerk en vuurpijlen komende jaarwisseling al verboden worden, maar Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) vindt het wel „jammer dat het moet”. Volgens bronnen in Den Haag bespreekt het kabinet de maatregelen vrijdag in de ministerraad.

„We zagen dit wel een beetje aankomen, al is het allemaal nog niet officieel”, laat een woordvoerder van de belangenvereniging weten. Eind 2017 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na uitgebreid onderzoek met een aantal aanbevelingen. De OVV pleitte toen al voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, een aanbeveling die het kabinet nu lijkt op te volgen.

Volgens BPN werkt het verbod alleen als illegaal vuurwerk, dat vaak uit het buitenland komt, beter wordt bestreden. „Dat is nu al lastig, dus als je een verbod instelt, dan is handhaving aan de grens een must.”

Onduidelijk is nog welk vuurwerk precies in de ban gaat. De BPN benadrukt dat knalvuurwerk een breed begrip is. „Vuurpijlen zijn wat dat betreft niet zo ingewikkeld. Die zitten aan een stok en gaan de lucht in. Maar knalvuurwerk heb je in meerdere categorieën. Er moet dus goed gekeken worden welk soort knalvuurwerk onder het verbod gaat vallen.”

Binnen de coalitie waren D66 en ChristenUnie al langer voorstander van een inperking van het consumentenvuurwerk, maar CDA en VVD verzetten zich er lange tijd tegen. Maar na de afgelopen jaarwisseling, waarbij er weer veel incidenten plaatsvonden, kwam er een kentering. Ook de CDA en VVD steunen nu een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.