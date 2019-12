‘Vuurwerkbonus’ niet aan de orde

De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt dit jaar geen ‘vuurwerkbonus’ beschikbaar voor voorzieningen en activiteiten voor jongeren. De reden is dat in de afgelopen weken al veel schade is aangericht, onder andere door vuurwerk.

De bonus was twee jaar geleden een idee van wethouder Hans Marchal van de lokale Protestants-Christelijke Groepering. Hij reserveert jaarlijks geld voor het herstel van schade rond de jaarwisseling. Als er voor minder is vernield, mogen jongeren het restant naar eigen inzicht besteden.

„De vuurwerkregeling is bedoeld als stimulans om over eigen gedrag na te denken en fatsoenlijk om te gaan met bezittingen van anderen. Dat werkte de afgelopen twee jaar prima”, aldus Marchal. Moest in 2017 nog voor 13.000 euro worden uitgegeven wegens vuurwerkschade aan eigendommen van de gemeente, de daaropvolgende jaarwisselingen bleef er geld over.

In 2018 was er 8440 euro te verdelen, dit jaar 5823 euro. Van het geld is onder meer een skatebaan aangelegd. De Vakantie-Bijbelweek in Langbroek en sportverenigingen deelden met kleine bedragen mee.

Na vernielingen aan een basisschool in Wijk bij Duurstede, waarbij ook een vuurwerkbom ontplofte en de schade in de duizenden euro’s liep, ziet Marchal nu van de bonus af.

„Ik kan mijn ogen niet sluiten voor wat er al is vernield. Het zou een verkeerd signaal zijn om dan toch een bedrag in het vooruitzicht te stellen.”

Marchal wil de jongeren volgend jaar een nieuwe kans geven.