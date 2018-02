Aan de grens met Duitsland is een vrachtwagen met illegaal vuurwerk tegengehouden. Het vuurwerk, 162 kilo in totaal, is in beslag genomen en de 41-jarige chauffeur uit Hengelo kreeg een proces-verbaal.

Het vuurwerk wordt onderzocht. Dat moet volgens de marechaussee uitwijzen of het gaat om illegaal vuurwerk of om legaal vuurwerk waarvoor de papieren niet in orde zijn. De vrachtwagen kwam vanuit Duitsland en werd gecontroleerd toen hij op de A1 bij De Lutte Nederland binnenreed.