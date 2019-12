„Vuurwerk kwelling voor longpatiënten”

Minstens 700.000 Nederlanders kampen rond de jaarwisseling met problemen aan hun luchtwegen, meldt het AD. De luchtvervuiling door vuurwerk bezorgt hun benauwdheid, hoestbuien, kortademigheid of zelfs een longaanval.

Vuurwerk leidt bij zes op de tien mensen met astma of COPD tot ademnood, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) dat vrijdag naar buiten komt. Voor hen is oud en nieuw geen feest, maar een probleem.

Vuurwerk veroorzaakt tijdens de jaarwisseling in korte tijd forse luchtvervuiling. De concentraties fijnstof zijn in de eerste uren van de nieuwjaarsnacht gemiddeld ruim 25 keer zo hoog als het jaargemiddelde in Nederland, zegt onderzoeker Joost Wesseling van het RIVM.

Uit een peiling van het Longfonds onder zijn achterban blijkt dan ook dat bijna alle longpatiënten zeggen op oudejaarsdag noodgedwongen binnen te blijven. Ze sluiten ramen, deuren en ventilatieroosters en gebruiken vaak preventief extra medicijnen. 10 procent van de 181 respondenten zegt zijn huis met de jaarwisseling juist te ontvluchten.