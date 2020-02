Vuurwerk knalt op Malieveld tijdens protest

Kanonslagen, een Chinese mat, Chinese rollen en een Cobra-8 ontploften dinsdagmiddag op het Malieveld. Het was een niet zo stil protest van drie samenwerkende vuurwerkverkopers tegen het naderende vuurwerkverbod. Een deel van het afgestoken vuurwerk is al illegaal, de rest wordt vermoedelijk verboden.

Een van de organisatoren, Dennie van Herwijnen (40) van Vuurwerk Zoetermeer, denkt dat het een kwestie van gedrag is. Wie illegaal vuurwerk wil afsteken, haalt dat volgens hem wel uit het buitenland. „Als je last hebt van onkruid, moet je het bij de wortels aanpakken. Dan moet je niet de tulpen weghalen.”

De winkel van Van Herwijnen verdient 20 procent van de jaaromzet in de drie dagen voor oud en nieuw. Er werken dan 22 mensen in zijn zaak. De rest van het jaar verkoopt hij met vier medewerkers wandelspullen, bijvoorbeeld voor mensen die de Vierdaagse in Nijmegen willen lopen. Zonder vuurwerk is het einde verhaal voor zijn winkel, vreest hij.