Vuurwapen gevonden in Haagse corruptiezaak

In het corruptieonderzoek naar twee wethouders en een aantal ondernemers in Den Haag is dinsdag een vuurwapen met munitie gevonden. Dat lag bij een van de verdachte ondernemers thuis. Het is in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een groot aantal gegevensdragers, zowel schriftelijke documenten als computer bestanden, aldus het Openbaar Ministerie.

De ondernemer is aangehouden en na verhoor in vrijheid gesteld. De andere verdachten zijn niet aangehouden. De wethouders, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, zijn dinsdag ook verhoord.