Vuurtorenwachter eist onderzoek naar pesten

Vuurtorenwachter Nicolette van Berkel wil dat een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen naar de manier waarop haar werkgever Rijkswaterstaat met haar klachten is omgegaan. De wachter van vuurtoren Brandaris op Terschelling zit al meer dan twee jaar thuis nadat zij had gemeld dat ze werd gepest en (seksueel) geïntimideerd door haar collega’s en leidinggevenden.

Van Berkel eist nu via haar advocaat Sébas Diekstra dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld die zeer zorgvuldig onderzoek doet naar „de wijze van handelen door Rijkswaterstaat en de reden waarom er twee jaren is gewacht met het instellen van zo’n commissie”. Daarnaast zou er onderzoek moeten komen naar wat zich op de werkvloer heeft afgespeeld.

De vuurtorenwachter kwam ongeveer tien jaar geleden bij Rijkswaterstaat werken. Door haar actieve werk op social media en omdat ze regelmatig op tv over haar werk vertelde, was ze relatief bekend. „Ik vermoed dat het wangedrag van mijn collega’s daarmee te maken heeft. Ik meldde het bij mijn leidinggevende en vervolgens werd ik ongevraagd ziek gemeld. In plaats van de pesters op hun gedrag aan te spreken, vonden ze mij het probleem.”

Van Berkel is naar eigen zeggen niet uit op een confrontatie met haar werkgever. „De vuurtoren is mijn passie. Het liefste wil ik weer aan het werk. En op mijn werk wil ik met respect behandeld worden.”