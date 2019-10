Vuurdoop voor Remkes in Haagse raad

De gemeenteraad van Den Haag praat donderdag alsnog over de afgelopen jaarwisseling. Toen trok een vonkenregen van een vreugdevuur over Scheveningen. De gemeente had de regels daarvoor niet gehandhaafd, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Burgemeester Pauline Krikke stapte op. De vergadering is het officiële debuut van haar opvolger, waarnemer Johan Remkes, die vorige week werd benoemd.

Het debat over de vreugdevuren zou eigenlijk vorige week al worden gehouden, maar werd uitgesteld na het vertrek van Krikke. Haar opvolger kreeg zo de tijd om „een eigen afweging” over de vreugdevuren te maken.

Bij elke jaarwisseling bouwen inwoners van Duindorp en Scheveningen stapels hout op het strand. Die worden aan het begin van het nieuwe jaar aangestoken. Die brandstapels werden veel hoger dan was afgesproken, maar de gemeente greep niet in. Het zou belangrijker zijn geweest om de vrede met de bouwers en hun achterban te bewaren.

Als reactie op het rapport besloot Den Haag dat de bouwers voortaan vergunningen moeten aanvragen voor hun vreugdevuren. De aanvragen voor de komende jaarwisseling moeten uiterlijk half oktober binnen zijn, aldus het stadsbestuur.