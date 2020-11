Vuurbol waargenomen boven Nederland

Vrijdagavond iets voor 19.00 uur is boven Nederland een vuurbol waargenomen, meldt de Werkgroep Meteoren. De vuurbol, die ook door een camera van het instituut werd vastgelegd, was „circa twintig seconden zichtbaar, vanuit Dwingeloo laag in het noorden net onder de Grote Beer”, aldus de werkgroep op Twitter.

Op Twitter verschijnen ook filmpjes van mensen die de verbrande ruimtesteen hebben vastgelegd, bijvoorbeeld met een dashcam.

De vuurbol zou in elk geval ook gezien zijn door mensen in de buurt van Schiphol en bij Groningen.