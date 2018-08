Vuur op vissersboot Harlinger haven laait op

De brand op een vissersboot in de haven van Harlingen is nog niet geblust. Het vuur op het schip is weer opgelaaid en de rookontwikkeling is heviger geworden, meldt de brandweer. Bij de brand is niemand gewond geraakt, maar het kost de brandweer veel moeite om de brand te bestrijden.

Het schip Anna Lijdia, ligt in het water bij een werf van Damen Shiprepair aan de Lange Lijnbaan in de Friese stad. De brandweer gebruikte drukluchtschuim om de vlammen te doven, maar dat is niet gelukt. „Alle manschappen zijn uit de boot omdat het door de hitte en de rook niet meer mogelijk is de brand van binnenuit te bestrijden.”

In het ruim brandt isolatiemateriaal en koelapparatuur, de vissersboot had geen lading aan boord. Omwonenden hebben het advies gekregen ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.