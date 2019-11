Door een brand zijn meerdere appartementen in Vlaardingen beschadigd. Het vuur brak rond 3.30 uur uit in een van de woningen en sloeg over naar andere appartementen. Gewonden zijn er niet gevallen, wel moest er onderdak voor de getroffen bewoners van de Jan van Arkelstraat worden gezocht. In totaal raakten zes appartementen beschadigd.