Vuur bedreigt Australische woning van Nunspeetse vrouw

Gaat ons huis in vlammen op? Die vraag houdt Susanna Riddle-Goudzwaard (25) in de greep. De in Nunspeet opgegroeide vrouw woont met haar gezin in het door bosbranden geteisterde Australië. Zaterdag, als het snikheet wordt, verlaat ze uit voorzorg haar woning.

„We houden rekening met het ergste”, vertelt Riddle dondermorgen rond 09.00 uur Nederlandse tijd via de telefoon. „Maar God heeft Zijn plan. Het komt wel goed.”

De vrouw is geboren en getogen in Nunspeet en woont sinds enkele jaren met haar man James (29) en hun 1-jarige zoontje Elliot temidden van heuvelachtige landerijen nabij het plattelandsdorpje Bega in de zuidoostelijke deelstaat New South Wales. Dat is een van de zwaarst door bosbranden getroffen regio’s van Australië.

De familie Riddle leeft tussen hoop en vrees. „Het is heftig en bizar allemaal. We zijn aan het overleven. Het besef dat er een nieuw jaar is aangebroken, dringt nog niet door. Zozeer zijn we bezig met de branden.”

Vanwege de branden zijn wegen in de regio afgesloten en stokt de aanvoer van bijvoorbeeld voedsel en benzine. Ook een elektriciteitscentrale dreigt aan de vlammen ten prooi te vallen. „De brandweer probeert dat te voorkomen. Als die centrale in brand vliegt, zitten we zonder stroom.”

Verschillende gemeenteleden zochten hun toevlucht in de woning van de familie Riddle. Zo trok donderdag een domineesgezin (met vier kinderen) in bij de Riddles. De pastor en de zijnen hebben uit voorzorg hun woning in het nabijgelegen dorpje Kalaru verlaten. Sinds enkele dagen ontfermt de familie Riddle zich ook over een oudere vrouw („met haar poesje”) uit hun kerkelijke gemeente. Die vrouw komt uit een 40 kilometer verderop gelegen dorp waar het vuur om zich heen greep. „Zij en haar man hebben van alles verloren. Een caravan, een schuur, dieren: allemaal verbrand. Heel heftig”, vertelde Susanna Riddle dinsdag.

Een brandweerman spuit schuim bij een vuurfront in de stad Jerrawangala in New South Wales. beeld AFP, Peter Parks

Dikke rook

Moedeloosmakend is de dikke rook die op vele plekken de lucht verduistert. „Normaal gesproken kunnen we 60 kilometer ver weg kijken. Nu nog maar een paar honderd meter”, verzucht ze. „Er hangt een ontzettend dikke, donkere, oranje-achtige rook. Je hebt daardoor geen idee hoe dichtbij de brand is.”

Op oudejaarsavond hield de familie Riddle samen met enkele anderen een gebedsbijeenkomst. „Gebed is heel hard nodig, zeker voor de brandweer. Er heerst nu zo veel ellende in Australië. Mensen voelen zich niet veilig.” Tijdens de gebedsbijeenkomst hoorde Riddle opmerkelijke verhalen over „atheïsten” die Gods bewarende hand ervoeren. „Mensen vertelden dat ze vluchtten naar zee en dat het vuur hen op de hielen zat. Totdat de wind ineens keerde en die mensen gespaard bleven. Ze zagen dat als een groot wonder. Ik vind het mooi als mensen openlijk God danken.”

Sporthal

Nu is de woning van de Riddles nog een toevluchtsoord, toch kan het vuur ook dat huis bereiken. Vooral zaterdag, als het met zo’n 42 graden zinderend heet wordt, gaat het erom spannen. Daarom zullen de familie en hun gasten zaterdag vertrekken naar het vijf kilometer verderop gelegen dorpje Bega. De autoriteiten hebben onder meer die plaats aangewezen als evacuatielocatie voor mensen die hun huizen hebben verlaten. In een grote sporthal bivakkeren honderden mensen. De Riddles zullen zaterdag hun intrek nemen in ‘hun’ kerkje, vlakbij de sporthal. „In ons eigen huis zullen we alle sproeiers en kranen open zetten. Belangrijke spullen nemen we mee. Zoals foto’s, belangrijke papieren, een computer en kleding. Maandag wordt regen verwacht. God is de Enige die regen kan geven. Hopelijk kunnen we snel terug. Maar daar kan ik geen zinnig woord over zeggen.”