Vuilnismannen vroeger aan het werk om hitte

Vuilnisophalers gaan donderdag en vrijdag extra vroeg in de ochtend aan de slag. Dat moet er volgens de afvalbedrijven voor zorgen dat de vuilnismannen klaar zijn met hun werk voor de heetste uren van de dag aanbreken.

„Vuilnis ophalen is zwaar werk. De afvalophalers lopen elke dag een flinke afstand. We willen dat ze bij deze extreme temperaturen niet te lang in de volle zon lopen”, aldus een woordvoerster van afvalinzamelingsbedrijf Dar in Nijmegen.

In onder andere Amstelveen, Den Haag, Hoeksche Waard, Ede en Renkum moeten particulieren hun kliko’s of andere afvalbakken voor 07.00 uur aan de straat zetten. Dar is er in de regio Nijmegen nog eerder bij. Daar gaat de vuilnisdienst vanaf 06.00 uur langs de huizen.