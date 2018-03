Vuile oostbloktruck omzeilt milieuzone

De camera’s van milieuzones controleren alleen Nederlandse auto’s, de buitenlandse kentekens kunnen ze niet checken. Dat betekent dat Oost-Europese truckers met oude vrachtwagens ongestraft kunnen doorrijden, schrijft het AD.

Het probleem speelt niet alleen in de steden, maar ook in het Rotterdamse havengebied waar de Maasvlakte een milieuzone is. Nederlandse transportondernemers moeten daar met lede ogen toekijken dat zij hebben moeten investeren in nieuwe, schonere trucks om in de Rotterdamse haven te mogen werken en hun concurrenten uit het Oostblok niet.

,,Alweer oneerlijke concurrentie’’, zegt Anton van der Perk. Hij is eigenaar van een transportbedrijf en ook bestuurslid van belangenorganisatie Vetron die het probleem aanhangig maakt. Transport Logistiek Nederland (TLN) en verschillende gemeenten hebben al aan de bel getrokken bij de Tweede Kamer en in Brussel.