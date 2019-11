VU-studie: Intel-chips nog steeds kwetsbaar

Processorchips van Intel zijn nog steeds kwetsbaar, ondanks dat het lek al eerder werd ontdekt en bij Intel was aangemeld. The New York Times schrijft woensdag over deze bevindingen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Gevoelige informatie ligt nog steeds voor het oprapen, zeggen de onderzoekers.

In mei publiceerde de systeem- en netwerkbeveiligingsgroep van de VU er al over. En nu hebben de onderzoekers ontdekt dat Intel daar nog weinig aan heeft gedaan. „Door een gebrek aan gevoel van urgentie en de wil om alle problemen op te lossen bij Intel voelen wij ons genoodzaakt om onze volledige analyse van de kwetsbaarheden in Intel-chips openbaar te maken”, verklaart hoogleraar systeem- en netwerkbeveiliging Herbert Bos. Volgens hem heeft Intel het gat ondanks meldingen nog steeds niet gedicht. „Wat ze steeds doen is een pleister plakken terwijl het lek blijft.”

De snelle chips geven informatie vrij die ze niet vrij mogen geven, die gegevens horen versleuteld te zijn. Als de onderzoekers die informatie (zoals wachtwoorden en andere privacygevoelige gegevens) vrij simpel naar boven kunnen halen, kunnen hackers dat ook, luidt de kritiek.

Intel was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.