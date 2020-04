VU informeert tientallen studenten foutief na loting geneeskunde

Enkele tientallen studenten die zich hadden ingeschreven voor de opleiding geneeskunde bij de VU in Amsterdam, zijn foutief geïnformeerd over de uitslag van de selectieprocedure. Niet ingelote studenten ontvingen woensdag abusievelijk een link dat ze wel ingeloot waren, maakte de faculteit der geneeskunde donderdag bekend. De universiteit spreekt van een technische fout en onderzoekt waar het is misgegaan.

De technische fout bij de selectieprocedure kwam woensdag aan het licht toen medewerkers van de faculteit startten met het verzenden van de persoonlijke toelichting bij de uitslag. Ze ontdekten dat de rankingnummers niet correspondeerden. Dat betekent dat selectiekandidaat mogelijk in de toelichting een gunstig rankingnummer heeft ontvangen, maar in de loting niet of omgekeerd.

De universiteit biedt excuses aan aan gedupeerde kandidaten.

De Faculteit der geneeskunde VU is onderdeel van Amsterdam UMC. Jaarlijks worden 350 studenten geselecteerd voor de studie geneeskunde. Normaal gebeurt dat met een sollicitatieprocedure, waarna de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een toets. Die toets werd dit jaar vervangen door een gewogen loting vanwege coronamaatregelen en het verbod op bijeenkomsten met een grote groep mensen.