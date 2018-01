VSB Poëzieprijs naar Joost Baars

De 24e (en laatste) VSB Poëzieprijs is voor dichter Joost Baars en zijn bundel Binnenplaats. „Het is een debuut, maar van een dichter die een volstrekt eigen geluid heeft”, aldus de jury.

„Het vraagt tijd om erin door te dringen, maar bij elke herlezing groeien deze gedichten en trekken ze je mee in hun zoektocht naar of confrontaties met het transcendente”, constateerde het college verder. De jury is „ervan overtuigd dat dit een boek is dat over vele jaren nog gelezen gaat worden.”

De VSB Poëzieprijs voor Baars is de laatste, maar er komt een soort van doorstart onder de ‘werktitel’ Grote Poëzieprijs. Het Elise Mathildefonds en het Van Beuningen / Peterich-fonds maken het voortbestaan van een jaarlijkse prijs voor de beste Nederlandstalige poëziebundel mogelijk. In februari wordt er met de partijen verder gesproken over de toekomstige prijs.

Met de VSB Poëzieprijs werd sinds 1992 jaarlijks Nederlandstalige dichtkunst bekroond met een bedrag van 25.000 euro, maar VSBfonds vindt het belonen van poëzie niet meer passen in zijn nieuwe koers.

Donderdag begon de jaarlijkse Poëzieweek weer met de Gedichtendag. De hele week zijn er verder her en der activiteiten, zoals optredens van dichters die voorlezen uit eigen werk.